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Главные новости субботы и ночи: тариф на электроэнергию, выпускники и крымские татары

Воскресенье, 12 июля 2020, 08:00

С августа вырастет тариф на электроэнергию, выпускники киевской школы разместили видео с оскорблениями крымских татар – новости, которые были актуальны 11 июля.

Об электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.

О выпускниках и крымских татарах

Несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали и выложили в соцсеть оскорбительное видео в адрес крымских татар, один из выпускников также заявил, что "Крым – это Россия".

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Украинская правда


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