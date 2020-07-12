Главные новости субботы и ночи: тариф на электроэнергию, выпускники и крымские татары
С августа вырастет тариф на электроэнергию, выпускники киевской школы разместили видео с оскорблениями крымских татар – новости, которые были актуальны 11 июля.
Об электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.
О выпускниках и крымских татарах
Несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали и выложили в соцсеть оскорбительное видео в адрес крымских татар, один из выпускников также заявил, что "Крым – это Россия".
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