Боевики третий день не дают Украине искать раненого бойца на Донбассе
Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого 13 июля украинского военного, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево.
Источник: штаб Операции объединенных сил
Дословно: "(17 июля – ред.) во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия".
Детали: Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в который раз настаивает, чтобы поиск раненого проводила украинская поисковая группа из 8 человек "Эвакуация 200".
Сообщается, что члены группы будут без оружия, в белых костюмах и светоотражающих жилетах. Среди них будут саперы и медик.
УС СЦКК призвала представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение этого вопроса.
Что было раньше: Военный медик, погибший 13 июля в ходе военных действий на Донбассе, был уроженцем Беларуси и гражданином Эстонии. Звали его Николай Ильин.
Предыстория:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
- В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
- Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
- 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
- 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. О судьбе раненого и медика, который погиб при попытке эвакуации погибшего бойца, не сообщалось.