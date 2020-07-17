Боевики третий день не дают Украине искать раненого бойца на Донбассе

Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого 13 июля украинского военного, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "(17 июля – ред.) во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия".

Детали: Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в который раз настаивает, чтобы поиск раненого проводила украинская поисковая группа из 8 человек "Эвакуация 200".

Сообщается, что члены группы будут без оружия, в белых костюмах и светоотражающих жилетах. Среди них будут саперы и медик.

УС СЦКК призвала представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение этого вопроса.

Что было раньше: Военный медик, погибший 13 июля в ходе военных действий на Донбассе, был уроженцем Беларуси и гражданином Эстонии. Звали его Николай Ильин.

Предыстория: