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Поліція: справа Шеремета готова для передачі до суду

Четвер, 2 липня 2020, 11:24

Правоохоронці кажуть, що початок розгляду резонансної справи вбивства журналіста Павла Шеремета залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи  залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних".

Деталі: В НПУ зазначають, що з моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета та відкриття матеріалів підозрюваним та їхніх захисникам минуло 42 дні.

Знати більше: Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Теми: Справа Шеремета


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