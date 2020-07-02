Поліція: справа Шеремета готова для передачі до суду
Правоохоронці кажуть, що початок розгляду резонансної справи вбивства журналіста Павла Шеремета залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "Слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних".
Деталі: В НПУ зазначають, що з моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета та відкриття матеріалів підозрюваним та їхніх захисникам минуло 42 дні.
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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.