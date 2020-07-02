Поліція: справа Шеремета готова для передачі до суду

Правоохоронці кажуть, що початок розгляду резонансної справи вбивства журналіста Павла Шеремета залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних".

Деталі: В НПУ зазначають, що з моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета та відкриття матеріалів підозрюваним та їхніх захисникам минуло 42 дні.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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