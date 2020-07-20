У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета

Меморіал Павла Шеремета відкрили у Києві у четверту річницю загибелі журналіста.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Пам’ятний знак встановили на вулиці Івана Франка – неподалік від будинку, де жив Шеремет, та на місці, де загинув.

Фото Олени Рощенко, УП

Пам’ятник виконаний у лаконічному стилі – білий аркуш паперу з ім’ям та прізвищем убитого журналіста, а також слова внизу "На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".

Фото Ельдара сарахмана, УП

Автор меморіалу – відомий український скульптор Назар Білик.

Фото Миколи донЄва, УП

На місці присутні журналісти "Української правди", друзі Павла, представники низки ЗМІ.

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