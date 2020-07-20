Зеленський: Вбивство Шеремета – це ганьба для України
Президент Володимир Зеленський запевняє, що обов’язком української держави є пошук убивць журналіста Павла Шеремета і замовників цього злочину. Також до заяв щодо неупередженого розслідування долучилось посольство США.
Джерело: Повідомлення посольства США, повідомленні президента Володимира Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні четверта річниця з дня вбивства Павла Шеремета.
У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами.
У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя. Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів.
А ще цей злочин – ганьба для України".
Деталі: Зеленський додав, українському суспільству потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази у справі Шеремета.
За його словами, обов’язок держави та правоохоронних органів зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Шеремета, а згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину.
Дослівно повідомлення посольства США: "У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив вбивство".
Що цьому передувало:
Меморіал Павла Шеремета відкрили у Києві у четверту річницю загибелі журналіста.
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Зі світлої сторони. "Українська правда" згадує Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинуввід вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменкота Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищийза вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.