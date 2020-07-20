Вбивство Шеремета: Захист Дугарь пропонує Офісу генпрокурора закрити справу

Захист Яни Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета 4 роки тому, подав до Офісу генпрокурора клопотання про закриття провадження щодо неї.

Джерело: пресконференція адвокатів Яни Дугарь

Деталі: Адвокат Віталій Коломієць сказав, що підозра Дугарь сфальсифікована, а всі троє підозрюваних – Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко – не мають ніякого відношення до цієї справи.

Адвокат Микола Ореховський вбачає політичний тиск на прокурорів для передачі матеріалів до суду. Натомість захист 20 липня подав клопотання до Офісу генпрокурора про те, щоб звинувачення з Яни Дугарь зняли, закривши провадження.

Пряма мова Ореховського: "Після того, як повідомили про завершення досудового розслідування десь два тижні, а може й більше, стороні захисту взагалі не давали доступу до матеріалів досудового розслідування. Коли ці матеріали почали потроху давати, пішли розмови про те, що сторона захисту зволікає, – хоча сторона захисту не зволікала, а вимагала надати всі докази, не вибірково…

Нам до цього часу всіх матеріалів не відкрили, хоча Печерський суд обмежив строк сторони захисту ознайомлюватися з цими матеріалами. Тобто нам скоротили строк, коли ми можемо вимагати дати нам усе, що зібрали (правоохоронці).

Бо в нас є певні сумніви, що частину експертиз не було надано стороні захисту, а також інших важливих доказів – зокрема, всі відеозаписи.

Поквапне бажання перенести справу до суду і перенести дискусію про це розслідування виключно у площину судового розгляду свідчить про те, що сторона обвинувачення вже впевнена, що в суді вони досягнуть свого результату і все в них вийде.

Але ми не чуємо голосу прокуратури щодо цих результатів. Попередній генпрокурор Рябошапка у лютому говорив, що для передачі розслідування до суду недостатньо доказів. Щойно замінили генпрокурора, така позиція перестала озвучуватися – і наче доказів, які підтверджують вину, достатньо.

Ми хочемо змусити у законний процесуальний спосіб прокуратуру відреагувати на той результат розслідування... Прокурор зобов’язаний оцінити ту доказову базу, яку надала поліція і з якою прокурор має йти до суду.

З метою змусити прокуратуру відреагувати на повідомлення про результат ми подали сьогодні клопотання про закриття кримінального провадження відносно Яни Дугарь за відсутністю в її діянні складу злочину. Ми детально розписали у клопотанні докази, які підтверджують алібі Яни Дугарь.

Прокурор має право ще закрити провадження…. Прокуратура має дати за результатами розгляду нашого клопотання постанову, в якій має дати обґрунтування… Ми сподіваємося, що у прокурорів буде сміливості не піддатися тиску з боку керівництва генеральної прокуратури і прийняти процесуальне рішення".

Інші подробиці: Ореховський впевнений у політичному втручанні у справі. На його думку, прокуратурі не варто "ганьбитися з такою нікчемною доказовою базою" і "притягати до відповідальності завідомо невинну особу".

Він нагадав, що троє військовослужбовців підтвердили, що Яна Дугарь на час інкримінованого злочину (фотографування камер відеоспостереження довкола місця подальшого убивства Павла Шеремета) надавала їм медичну допомогу у Покровську, у 66-му військовому госпіталі. Це підтверджують і працівниці цього госпіталю.

Також адвокат Ореховський сказав, що єдина судова експертиза є нікчемним доказом, вона спростована рецензією, яку на замовлення захисту дали двоє експертів із 10-літнім досвідом.

Адвокат Денис Ломанов звернув увагу на те, що захист Дугарь подавав дві апеляційні скарги ще у травні – а судове засідання відбулося аж у липні: його тричі відкладали, бо звинувачення нібито не встигало ознайомитися зі змістом скарги.

Він наголосив: 20 травня змінили групу прокурорів – і 13 прокурорів за одну добу "вивчили" більше 200 томів справи і вже 21 травня змінили підозру як Яні Дугарь, так і Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, виділили 38 томів в окреме провадження і повідомили про завершення досудового розслідування. "Супер-люди працюють", сказав він: за дві доби вивчити сотні аудіо та відео.

Захисту Дугарь же дали доступ до матеріалів справи "з великим боєм", сказав Ломанов.

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