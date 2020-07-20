Убийство Шеремета: Защита Дугарь предлагает Офису генпрокурора закрыть дело
Защита Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета 4 года назад, подала в Офис генпрокурора ходатайство о прекращении производства в отношении нее.
Источник: пресс-конференция адвокатов Яны Дугарь
Детали: Адвокат Виталий Коломиец сказал, что подозрение Дугарь сфальсифицировано, а все трое подозреваемых – Яна Дугарь, Андрей и Юлия Кузьменко – не имеют никакого отношения к этому делу.
Адвокат Николай Ореховский видит политическое давление на прокуроров для передачи материалов в суд. В свою очередь, защита 20 июля подала ходатайство в Офис генпрокурора о том, чтобы обвинения с Яны Дугарь сняли, закрыв производство.
Прямая речь Ореховского: "После того, как сообщили о завершении досудебного расследования, где-то две недели, а может и больше, стороне защиты вообще не давали доступа к материалам досудебного расследования. Когда эти материалы начали понемногу давать, пошли разговоры о том, что сторона защиты затягивает, – хотя сторона защиты не затягивала, а требовала предоставить все доказательства, не выборочно...
Нам до сих пор всех материалов не открыли, хотя Печерский суд ограничил срок стороне защиты знакомиться с этими материалами. То есть нам сократили срок, когда мы можем требовать дать нам все, что собрали (правоохранители).
Потому что у нас есть определенные сомнения, что часть экспертиз не была предоставлена стороне защиты, а также другие важные доказательства – в частности, все видеозаписи.
Торопливое желание перенести дело в суд и перенести дискуссию об этом расследовании исключительно в плоскость судебного разбирательства свидетельствует о том, что сторона обвинения уже уверена, что в суде они достигнут своего результата и все у них получится.
Но мы не слышим голоса прокуратуры по поводу этих результатов. Предыдущий генпрокурор Рябошапка в феврале говорил, что для передачи расследования в суд недостаточно доказательств. Как только заменили генпрокурора, такая позиция перестала озвучиваться – и будто доказательств, подтверждающих вину, достаточно.
Мы хотим заставить в законно процессуальный способ прокуратуру отреагировать на тот результат расследования... Прокурор обязан оценить ту доказательную базу, которую предоставила полиция и с которой прокурору идти в суд.
С целью заставить прокуратуру отреагировать на сообщение о результате мы подали сегодня ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении Яны Дугарь в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. Мы подробно расписали в ходатайстве доводы, подтверждающие алиби Яны Дугарь.
Прокурор имеет право еще закрыть производство.... Прокуратура должна дать по результатам рассмотрения нашего ходатайства постановление, в котором должна дать обоснование... Мы надеемся, что у прокуроров хватит смелости не поддаться давлению со стороны руководства Генеральной прокуратуры и принять процессуальное решение".
Другие подробности: Ореховский уверен в политическом вмешательстве в дело. По его мнению, прокуратуре не стоит "позориться с такой ничтожной доказательной базой" и "привлекать к ответственности заведомо невиновного человека".
Он напомнил, что трое военнослужащих подтвердили, что Яна Дугарь во время инкриминируемого преступления (фотографирование камер видеонаблюдения вокруг места дальнейшего убийства Павла Шеремета) оказывала им медицинскую помощь в Покровске, в 66-м военном госпитале. Это подтверждают и работницы этого госпиталя.
Также адвокат Ореховский сказал, что единственная судебная экспертиза является ничтожным доказательством, она опровергнута рецензией, которую по заказу защиты дали двое экспертов с 10-летним опытом.
Адвокат Денис Ломанов обратил внимание на то, что защита Дугарь подавала две апелляционные жалобы еще в мае – а судебное заседание состоялось только в июле: его трижды откладывали, потому что обвинение якобы не успевало ознакомиться с содержанием жалобы.
Он отметил: 20 мая изменили группу прокуроров – и 13 прокуроров за одни сутки "изучили" более 200 томов дела и уже 21 мая изменили подозрение как Яне Дугарь, так и Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, выделили 38 томов в отдельное производство и 22 мая сообщили о завершении досудебного расследования. "Супер-люди работают", сказал он: за двое суток изучить сотни аудио и видео.
Защите Дугарь же дали доступ к материалам дела "с большим боем", сказал Ломанов.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.