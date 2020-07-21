Зеленський про луцького терориста: Робиться все, щоб врегулювати ситуацію без жертв
Вівторок, 21 липня 2020, 11:36
Президент Володимир Зеленський запевнив, що тримає під особистим контролем перебіг подій у Луцьку, де за даними силовиків, терорист захопив 20 заручників.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг".
Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем".