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Зеленський про луцького терориста: Робиться все, щоб врегулювати ситуацію без жертв

Вівторок, 21 липня 2020, 11:36

Президент Володимир Зеленський запевнив, що тримає під особистим контролем перебіг подій у Луцьку, де за даними силовиків, терорист захопив 20 заручників.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг".

Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем".

Теми: Луцьктероризмнадзвичайна подія


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