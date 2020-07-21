Зеленский о луцком террористе: Делается все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв

Президент Владимир Зеленский заверил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке, где по данным силовиков, террорист захватил 20 заложников.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг".

Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем".

Что предшествовало:

В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе Берестечко-Красниловка с заложниками. По данным полиции их 20, по данным СБУ - 10.

В Службе безопасности Украины сообщили УП, что это не учения.

Подозреваемый опубликовал в соцсетях пост с недовольством политической системой. Он требует от властей признать себя террористами.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

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