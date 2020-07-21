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Зеленский о луцком террористе: Делается все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв

Вторник, 21 июля 2020, 11:36

Президент Владимир Зеленский заверил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке, где по данным силовиков, террорист захватил 20 заложников.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг".

Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем".

Темы: Луцктерроризмчрезвычайное происшествие


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