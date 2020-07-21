Аваков вилетів у Луцьк. У МВС назвали ім'я терориста

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Джерело: МВС, поліція, заступник Авакова Антон Геращенко у Facebook

Деталі: За фактом захоплення заручників у Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

На Волинь відбув очільник МВС.

За даними Геращенка, особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9 25 поліції і представилася ім'ям Максим Плохой.

Пряма мова: "У мережі інтернет за авторством такої особи є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Ось типовий уривок з цієї книги

"Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Я - це завжди Я, бо - Я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу-не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець - це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Обличчя Бога - в дзеркалі... "