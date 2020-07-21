Аваков вылетел в Луцк. В МВД назвали имя террориста

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

Источник: МВД, полиция, заместитель Авакова Антон Геращенко в Facebook

Детали: По факту захвата заложников в Луцке полиция открыла уголовное производство. Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

На Волынь отбыл глава МВД.

По данным Геращенко, лицо, захватившее заложников, позвонило в 25 сентября полиции и представилось именем Максим Плохой.

Прямая речь: "В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вот типичный отрывок из этой книги

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу -не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ..."