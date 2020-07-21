"Слуга народу" висуне кандидатів у мери у всіх обласних центрах
Лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявляє, що партія висуватиме своїх кандидатів у мери у всіх обласних центрах України.
Джерело: Корнієнко на спільній з головою фракції пресконференції, присвяченій першому рокові роботи монобільшості 21 липня
Пряма мова: "У нас будуть кандидати у всіх 1460 громадах. Кандидати в мери будуть у всіх обласних центрах".
Деталі: За словами Корнієнка, 21 липня позачерговим засіданням Верховної Ради "поставлять фінальний акорд" у роботі третьої сесії парламенту, і за "тиждень-два" почнуть презентувати своїх кандидатів на місцеві вибори.
Коментуючи можливість балотування колишнього актора студії "Квартал 95", а нині нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова у мери Кривого Рогу, Корнієнко сказав, що "високо оцінює його шанси на перемогу", тому, якщо він виявить таке бажання, то партія його підтримає.
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Передісторія:
- 15 липня Верховна Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня.
- 16 липня Верховна Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень.
- Кандидати на посаду мера міста на майбутніх виборах будуть змушені внести від 19 до 445 тисяч гривень застави залежно від кількості виборців у місті.