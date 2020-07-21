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"Слуга народу" висуне кандидатів у мери у всіх обласних центрах

Вівторок, 21 липня 2020, 12:28
Слуга народу висуне кандидатів у мери у всіх обласних центрах
Фото "Слуги народу"

Лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявляє, що партія висуватиме своїх кандидатів у мери у всіх обласних центрах України.

Джерело: Корнієнко на спільній з головою фракції пресконференції, присвяченій першому рокові роботи монобільшості 21 липня

Пряма мова: "У нас будуть кандидати у всіх 1460 громадах. Кандидати в мери будуть у всіх обласних центрах".

Деталі: За словами Корнієнка, 21 липня позачерговим засіданням Верховної Ради "поставлять фінальний акорд" у роботі третьої сесії парламенту, і за "тиждень-два" почнуть презентувати своїх кандидатів на місцеві вибори.

Коментуючи можливість балотування колишнього актора студії "Квартал 95", а нині нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова у мери Кривого Рогу, Корнієнко сказав, що "високо оцінює його шанси на перемогу", тому, якщо він виявить таке бажання, то партія його підтримає.

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Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: Слуга народувибориОлександр Корнієнко
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