Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех областных центрах

Вторник, 21 июля 2020, 12:28
Слуга народа выдвинет кандидатов в мэры во всех областных центрах
Фото "Слуги народа"

Лидер "Слуги народа" Александр Корниенко заявляет, что партия будет выдвигать своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины.

Источник: Корниенко на совместной с главой фракции пресс-конференции, посвященной первому году работы монобольшинства 21 июля

Прямая речь: "У нас будут кандидаты во всех 1460 общинах. Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах".

Детали: По словам Корниенко, 21 июля внеочередным заседанием Верховной Рады "поставят финальный аккорд" в работе третьей сессии парламента, и через "неделю-две" начнут представлять своих кандидатов на местные выборы.

Комментируя возможность баллотирования бывшего актера студии "Квартал 95", а ныне нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова в мэры Кривого Рога, Корниенко сказал, что "высоко оценивает его шансы на победу", поэтому, если он изъявит такое желание, то партия его поддержит.

Читайте также: Зе!кандидат против Кличко. Кто такая Ирина Верещук

Бывшие, будущие и вечный Кличко. Кто будет бороться за место мэра Киева

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народавиборыАлександр Корниенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Слуга народа
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Под присмотром "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: