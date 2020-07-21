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"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех областных центрах

Вторник, 21 июля 2020, 12:28
Фото "Слуги народа"

Лидер "Слуги народа" Александр Корниенко заявляет, что партия будет выдвигать своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины.

Источник: Корниенко на совместной с главой фракции пресс-конференции, посвященной первому году работы монобольшинства 21 июля

Прямая речь: "У нас будут кандидаты во всех 1460 общинах. Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах".

Детали: По словам Корниенко, 21 июля внеочередным заседанием Верховной Рады "поставят финальный аккорд" в работе третьей сессии парламента, и через "неделю-две" начнут представлять своих кандидатов на местные выборы.

Комментируя возможность баллотирования бывшего актера студии "Квартал 95", а ныне нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова в мэры Кривого Рога, Корниенко сказал, что "высоко оценивает его шансы на победу", поэтому, если он изъявит такое желание, то партия его поддержит.

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Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народавиборыАлександр Корниенко


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