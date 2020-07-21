"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех областных центрах
Лидер "Слуги народа" Александр Корниенко заявляет, что партия будет выдвигать своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины.
Источник: Корниенко на совместной с главой фракции пресс-конференции, посвященной первому году работы монобольшинства 21 июля
Прямая речь: "У нас будут кандидаты во всех 1460 общинах. Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах".
Детали: По словам Корниенко, 21 июля внеочередным заседанием Верховной Рады "поставят финальный аккорд" в работе третьей сессии парламента, и через "неделю-две" начнут представлять своих кандидатов на местные выборы.
Комментируя возможность баллотирования бывшего актера студии "Квартал 95", а ныне нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова в мэры Кривого Рога, Корниенко сказал, что "высоко оценивает его шансы на победу", поэтому, если он изъявит такое желание, то партия его поддержит.
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Предыстория:
- 15 июля Верховная Рада официально назначила местные выборы на 25 октября.
- 16 июля Верховная Рада изменила избирательное законодательство и утвердила новый бюллетень.
- Кандидаты на должность мэра города на предстоящих выборах будут вынуждены внести от 19 до 445 тысяч гривен залога в зависимости от количества избирателей в городе.