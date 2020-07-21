Изнасилование в Кагарлыке: следствие продлили до 6 месяцев
Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев.
Источник: адвокат пострадавшей Нелли Погребицькой Елена Сотник в Facebook
Прямая речь: "Голосеевский суд г. Киева первым решает вопрос продления сроков следствия. Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным – продлить до 6 месяцев.
Сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным".
Детали: Защитник уточнила, что в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек. В частности, и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нелли Погребицькой.
По словам Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продления следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".
А сам подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что "20 следователей ГБР расследует такое мелкое дело".
Также 21 июля суд должен рассмотреть два ходатайства о продлении мер пресечения подозреваемым Кузиву и Сулиме.
Знать больше: "Все болело, но думала, лишь бы спрятаться". Рассказ жертвы пыток и изнасилования в Кагарлыке
Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно
Кому звонить, когда убивает полиция? Хроника пыток, убийств и крышеваний правоохранителей
Предыстория:
- 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.
- 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
- 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции. Одному оперуполномоченному избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второго отправили под арест без возможности внесения залога.