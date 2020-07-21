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Изнасилование в Кагарлыке: следствие продлили до 6 месяцев

Вторник, 21 июля 2020, 16:24
Изнасилование в Кагарлыке: следствие продлили до 6 месяцев
Фото с Facebook Сотник

Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев.

Источник: адвокат пострадавшей Нелли Погребицькой Елена Сотник в Facebook

Прямая речь: "Голосеевский суд г. Киева первым решает вопрос продления сроков следствия. Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным – продлить до 6 месяцев.

Сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным".

Детали: Защитник уточнила, что в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек. В частности, и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нелли Погребицькой.

По словам Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продления следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".

А сам подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что "20 следователей ГБР расследует такое ​​мелкое дело".

Также 21 июля суд должен рассмотреть два ходатайства о продлении мер пресечения подозреваемым Кузиву и Сулиме.

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Предыстория:

  • 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив
  • 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
  • 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции. Одному оперуполномоченному избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второго отправили под арест без возможности внесения залога.

Украинская правда

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Темы: КагарлыксудГБР
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