Изнасилование в Кагарлыке: следствие продлили до 6 месяцев

Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев.

Источник: адвокат пострадавшей Нелли Погребицькой Елена Сотник в Facebook

Прямая речь: "Голосеевский суд г. Киева первым решает вопрос продления сроков следствия. Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным – продлить до 6 месяцев.

Сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным".

Детали: Защитник уточнила, что в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек. В частности, и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нелли Погребицькой.

По словам Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продления следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".

А сам подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что "20 следователей ГБР расследует такое ​​мелкое дело".

Также 21 июля суд должен рассмотреть два ходатайства о продлении мер пресечения подозреваемым Кузиву и Сулиме.

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