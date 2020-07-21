Зеленский поговорил с "Плохим", который держит заложников

Президент Владимир Зеленский разговаривал с человеком, который уже около 12 часов удерживает заложников в Луцке, три человека удалось вызволить.

Источник: пресс-секретар главы государства Юлия Мендель в комментарии УП

Прямая речь: "Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле".

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