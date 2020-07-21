Силовики ведуть переговори з луцьким терористом - Зеленський

Над звільненням громадян, які перебувають у захопленому автобусі в Луцьку, працюють професіонали, ведуться переговори з людиною, яка захопила заручників.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Києві, цитує Офіс президента, МВС

Пряма мова: "Працюють професіонали. Робимо все, щоб звільнити наших заручників. Зараз ведуться переговори з людиною, яка захопила заручників, тому не можу говорити про деталі".

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави зазначив, що знає про всі деталі розвитку ситуації із захопленням автобуса в обласному центрі Волині.

Він також повідомив, що в Луцьку працюють співробітники МВС, СБУ, залучені представники Офісу президента.

МВС повідомляє, що на місці події присутні Арсен Аваков та перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький задля координації дій усіх залучених структурних підрозділів правоохоронних органів.

Поліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події.

Окрім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Його особу встановлено, це – 44-річний мешканець Рівненської області.

Територія середмістя Луцька залишається перекритою задля забезпечення безпеки громадян.

Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах.