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Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

Четвер, 23 липня 2020, 20:06

Президент Володимир Зеленський зазначив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн "Нормандської четвірки".

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "У нас дійсно багато професіоналів, які перебувають у постійних перемовинах у форматі засідання ТКГ і які домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни – стале припинення вогню. Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін Нормандської групи.

Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина та РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати мить, коли буде стале припинення вогню".

Деталі: Президент зазначив, що угода буде підписана лідерами країн "Нормандської четвірки", що підвищує статус цих домовленостей.

Довідково: Представниками "Нормандської четвірки" є Володимир Зеленський (Україна), Ангела Меркель (Німеччина), Еманюель Макрон (Франція) та Володимир Путін (Росія).

Передісторія: 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Пізніше в ОБСЄ розповіли деталі домовленостей. Серед них - заборона на наступальні і розвідувальні дії, заборона на застосування вогню, включаючи снайперський, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: нормандський форматЗеленськийПутін


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