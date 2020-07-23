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Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

Четверг, 23 июля 2020, 20:06
Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

Президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран "Нормандской четверки".

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - постоянном прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы.

Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня".

Детали: Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран "Нормандской четверки", что повышает статус этих договоренностей.

Справка: Представителями "Нормандской четверки" является Владимир Зеленский (Украина), Ангела Меркель (Германия), Эмманюэль Макрон (Франция) и Владимир Путин (Россия).

Что было раньше: 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Позже в ОБСЕ рассказали детали договоренностей. Среди них - запрет на наступательные и разведывательные действия, запрет на применение огня, включая снайперский, и применения дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: нормандский форматЗеленскийПутин
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