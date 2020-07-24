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Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію

П'ятниця, 24 липня 2020, 08:06

Представництво Світового баку в Україні закликає українську владу оперативно розслідувати пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна й покарати винних у ній.

Джерело: заява Світового банку в Україні 

Дослівно: "Світовий банк приєднується до ЄС, Великобританії та інших міжнародних партнерів, висловлюючи глибоку стурбованість пожежею в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та загрозою для його сім'ї.

Ми закликаємо українські органи влади забезпечити неупереджене та оперативне розслідування, щоби винні були притягнуті до відповідальності.

Громадянське суспільство відіграє ключову роль в боротьбі проти безкарності корупціонерів і повинно бути в змозі виконувати свою місію вільно від залякування та насильства".

Передісторія:

  • Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв. 
  • Співзасновник ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявляє, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки. 
  • У поліції підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли.



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