Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию

Представительство Всемирного баке в Украине призывает украинскую власть оперативно расследовать пожар в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и наказать виновных в нем.

Источник: заявление Всемирного банка в Украине

Дословно: "Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и других международным партнерам, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи.

Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно иметь возможность выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия".

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