Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
Представительство Всемирного баке в Украине призывает украинскую власть оперативно расследовать пожар в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и наказать виновных в нем.
Источник: заявление Всемирного банка в Украине
Дословно: "Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и других международным партнерам, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи.
Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно иметь возможность выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия".
Предыстория:
- Глава правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
- Соучредитель ЦПК Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки. В полиции это отрицают.
- Ряд международных организаций осудили поджог дома Шабунина, а президент Владимир Зеленский отметил, что "каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства".