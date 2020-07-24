Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию

Пятница, 24 июля 2020, 08:06

Представительство Всемирного баке в Украине призывает украинскую власть оперативно расследовать пожар в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и наказать виновных в нем.

Источник: заявление Всемирного банка в Украине

Дословно: "Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и других международным партнерам, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи.

Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно иметь возможность выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия".

Предыстория:

  • Глава правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Соучредитель ЦПК Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки. В полиции подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

Все новости...
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:44
На месте пожара дома Шабунина не нашли остатков взрывчатых предметов – полиция
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
Все новости...