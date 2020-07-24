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Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию

Пятница, 24 июля 2020, 08:06

Представительство Всемирного баке в Украине призывает украинскую власть оперативно расследовать пожар в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и наказать виновных в нем.

Источник: заявление Всемирного банка в Украине

Дословно: "Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и других международным партнерам, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи.

Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно иметь возможность выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия".

Предыстория:

  • Глава правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.
  • Соучредитель ЦПК Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки. В полиции это отрицают.
  • Ряд международных организаций осудили поджог дома Шабунина, а президент Владимир Зеленский отметил, что "каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства".

Темы: активистыВсемирный банк
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