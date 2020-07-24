В Одесі почали піднімати танкер Delfi

24 липня почались роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси і перекинувся в листопаді 2019 року.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій і буксирний оператор P&O Maritime Ukraine в Facebook

Пряма мова Криклія: "О 13:00 сьогодні починається операція судновласником Делфі з викренювання судна".

Деталі: Як повідомляє P&O Maritime Ukraine, до Delfi підійшли два буксири, які спробують підняти танкер з хвилеріза. Зокрема буксир P&O Balqis з потужністю 5200 к.с. при тяговому зусиллі у 61 тонну.

Відзначається, що фахівці прикріплять сталеві канати до буксирів. Коли обидва буксири будуть готові, почнеться основна частина операції – вони почнуть тягнути танкер, щоб перевернути його.

Це вже друга спроба підняти судно.

Криклій відзначив, що з 27 липня операція перейде під контроль Адміністрації морських портів України. За його словами, зі зміною виконавця зміниться і підхід, бо "всі налаштовані швидко прибрати цей металевий брухт з міського пляжу".

Що було раніше: 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.

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