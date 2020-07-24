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В Одесі почали піднімати танкер Delfi

П'ятниця, 24 липня 2020, 14:53
В Одесі почали піднімати танкер Delfi
Фото P&O Maritime Ukraine

24 липня почались роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси і перекинувся в листопаді 2019 року.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій і буксирний оператор P&O Maritime Ukraine в Facebook

Пряма мова Криклія: "О 13:00 сьогодні починається операція судновласником Делфі з викренювання судна". 

Деталі: Як повідомляє P&O Maritime Ukraine, до Delfi підійшли два буксири, які спробують підняти танкер з хвилеріза. Зокрема буксир P&O Balqis з потужністю 5200 к.с. при тяговому зусиллі у 61 тонну.

Відзначається, що фахівці прикріплять сталеві канати до буксирів. Коли обидва буксири будуть готові, почнеться основна частина операції – вони почнуть тягнути танкер, щоб перевернути його.

Це вже друга спроба підняти судно

Криклій відзначив, що з 27 липня операція перейде під контроль Адміністрації морських портів України. За його словами, зі зміною виконавця зміниться і підхід, бо "всі налаштовані швидко прибрати цей металевий брухт з міського пляжу".

Що було раніше: 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта. 

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

Українська правда
Теми: ОдесаекологіяЧорне море
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