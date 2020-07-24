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В Одессе начали подымать танкер Delfi

Пятница, 24 июля 2020, 14:53
Фото P&O Maritime Ukraine

24 июля начались работы по подъему танкера Delfi, который сел на мель возле Одессы и перевернулся в ноябре 2019 года.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine в Facebook

Прямая речь Криклия: "В 13:00 сегодня начинается операция судовладельцем Делфи с выравнивания судна".

Детали: Как сообщает P&O Maritime Ukraine, к Delfi подошли два буксира, которые попробуют поднять танкер с волнореза. В частности буксир P&O Balqis с мощностью 5200 л.с. при тяговом усилии в 61 тонну.

Отмечается, что специалисты закрепят стальные канаты к буксирам. Когда оба буксира будут готовы, начнется основная часть операции – они начнут тянуть танкер, чтобы перевернуть его.

Криклий отметил, что с 27 июля операция перейдет под контроль Администрации морских портов Украины. По его словам, с изменением исполнителя изменится и подход, потому что "все настроены быстро убрать этот металлический лом с городского пляжа".

Что было раньше: 24 июля стало известно, что затонувшем судну в Одессе дадут статус катастрофы, поскольку из него опять вытекла нефтью 

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Украинская правда
Темы: ОдессаэкологияЧерное море


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