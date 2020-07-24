В Одессе начали подымать танкер Delfi

24 июля начались работы по подъему танкера Delfi, который сел на мель возле Одессы и перевернулся в ноябре 2019 года.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine в Facebook

Прямая речь Криклия: "В 13:00 сегодня начинается операция судовладельцем Делфи с выравнивания судна".

Детали: Как сообщает P&O Maritime Ukraine, к Delfi подошли два буксира, которые попробуют поднять танкер с волнореза. В частности буксир P&O Balqis с мощностью 5200 л.с. при тяговом усилии в 61 тонну.

Отмечается, что специалисты закрепят стальные канаты к буксирам. Когда оба буксира будут готовы, начнется основная часть операции – они начнут тянуть танкер, чтобы перевернуть его.

Криклий отметил, что с 27 июля операция перейдет под контроль Администрации морских портов Украины. По его словам, с изменением исполнителя изменится и подход, потому что "все настроены быстро убрать этот металлический лом с городского пляжа".

Что было раньше: 24 июля стало известно, что затонувшем судну в Одессе дадут статус катастрофы, поскольку из него опять вытекла нефтью

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