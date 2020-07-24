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Новини 24 липня: "чорні скриньки", динаміка коронавірусу

П'ятниця, 24 липня 2020, 22:12

В МЗС розкрили дані розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака, МОЗ заявило про тривожний сигнал — актуальні новини 24 липня.

Про "чорні скриньки"

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про результати розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані "Боїнга" МАУ. За його словами, вони підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".

Про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації.

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