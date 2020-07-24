Новости 24 июля: "черные ящики", динамика коронавируса

В МИД раскрыли данные расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета, Минздрав заявил о тревожном сигнале - актуальные новости 24 июля.

О "черных ящиках"

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал о результатах расшифровки черных скриньок взбить в Иране "Боинга" МАУ. По его словам, они подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".

О динамике коронавируса

Министерство здравоохранения считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Неизвестный расстрелял 44-летнего жителя Киева, который находился за рулем автомобиля "Тoyota Сamry" на Киевщине, в салоне машины также был малолетний сын погибшего.

В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства "Безопасное шоссе".

24 июля начались работы по подъему танкера Delfi, который сел на мель у Одессы и перевернулся в ноябре 2019 года.

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года.