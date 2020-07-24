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Новости 24 июля: "черные ящики", динамика коронавируса

Пятница, 24 июля 2020, 22:12

В МИД раскрыли данные расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета, Минздрав заявил о тревожном сигнале - актуальные новости 24 июля.

О "черных ящиках"

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал о результатах расшифровки черных скриньок взбить в Иране "Боинга" МАУ.  По его словам, они подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".

О динамике коронавируса

Министерство здравоохранения считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации.

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