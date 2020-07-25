Головні новини п’ятниці і ночі: "чорні скриньки", динаміка коронавірусу, новий антирекорд
В МЗС розкрили дані розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака, МОЗ заявило про тривожний сигнал — актуальні новини 24 липня.
Про "чорні скриньки"
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про результати розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані "Боїнга" МАУ. За його словами, вони підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".
Про коронавірус
Міністерство охорони здоров’я вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації.
Про телеграм-канал Української правди
Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.
Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.
Про інші важливі новини
24 липня в світі діагностували 289 028 заражень коронавірусом, 6199 пацієнтів померли. Нові випадки захворювання виявили в 170 країнах світу.
Невідомий розстріляв 44-річного жителя Києва, який перебував за кермом автомобіля "Тoyota Сamry" на Київщині, у салоні машини також був малолітній син загиблого.
В Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів держави "Безпечне шосе".
24 липня почались роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси і перекинувся в листопаді 2019 року.
Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року.