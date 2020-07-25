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Головні новини п’ятниці і ночі: "чорні скриньки", динаміка коронавірусу, новий антирекорд

Субота, 25 липня 2020, 08:00

В МЗС розкрили дані розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака, МОЗ заявило про тривожний сигнал — актуальні новини 24 липня.

Про "чорні скриньки"

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про результати розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані "Боїнга" МАУ. За його словами, вони підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".

Про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації.

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Про інші важливі новини

24 липня в світі діагностували 289 028 заражень коронавірусом, 6199 пацієнтів померли. Нові випадки захворювання виявили в 170 країнах світу.

Невідомий розстріляв 44-річного жителя Києва, який перебував за кермом автомобіля "Тoyota Сamry" на Київщині, у салоні машини також був малолітній син загиблого. 

В Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів держави "Безпечне шосе".

24 липня почались роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси і перекинувся в листопаді 2019 року.

Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року.

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