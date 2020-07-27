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Експерти думають, як підняти танкер Delfi, турки пропонують розрізати його

Понеділок, 27 липня 2020, 15:08
dumskaya.net

Підйом танкера "Delfi" з чорноморського дна поблизу пляжу Одеси відбудеться не раніше вересня, експерти радяться, як це зробити, а турецька компанія пропонує розрізати танкер і дістати його частинами.

Джерело: "Думская" із посиланням на брифінг голови Одеської обласної держадміністрації Максима Куцого і голови Адміністрації морських портів Олександра Голодницького

Деталі: Куций пояснив, що обласна комісія з надзвичайних ситуацій надала аварії танкера статус надзвичайної ситуації місцевого значення – а отже буде задіяно вкорочену процедуру визначення підрядника прибрання судна без бюрократичних зволікань.

Голодницький подякував компаніям BLAST і P&O за надання буксирів і зазначив, що їхньої провини в невдалих спробах підйому затонулого танкера немає.

Чиновники зазначають, що підйом станеться не раніше початку вересня.

Голодницький припустив, що розкриття пакетів із тендерними пропозиціями відбудеться 23-24 серпня, підписання контрактів – у кінці серпня, а початок робіт – не раніше вересня.

Голова Адміністрації морпортів вів переговори з власником судна Олегом Ковтуновим, але конкретних домовленостей немає. "Вважаю, що судновласник має намір продовжувати спроби підйому, і вважаю, що він змушений буде зупинитися", – зазначив Голодницький.

Поки в АМПУ проходить нарада експертів, які вирішують, як саме судно можна прибрати з пляжу.

Тим часом, надійшла пропозиція від однієї з турецьких компаній з планом робіт. Згідно з цим планом, "Делфі" розріжуть на дві частини і приберуть спочатку носову, а потім і кормову частину судна.

Вартість робіт – від мільйона доларів плюс додаткові витрати, сказав Голодницький.

Ні Куций, ні Голодницький не змогли відповісти на запитання, як власник судна компенсує державі витрати.

Формальним власником танкера зараз є британська компанія MISTER DRAKE PC. Її юридична адреса: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й поверх, Коледж хаус, вул. Кінг Едвардс Роуд 17.

Справжнім власником танкера "Делфі" є колишній депутат Миколаївської обласної ради від "Партії регіонів" Олег Ковтунов (він заснував майже два десятки компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві, деякі торгують нафтопродуктами).

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 hоку поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • 25 червня 2020 року Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера "Делфі". Потім був повторний витік нафтопродуктів.
  • 18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер "Делфі" біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними: обірвався трос одного з двох буксирів. 25 липня операція з підняття "Делфі" з одеського пляжу знову закінчилася обривом троса.

Теми: ОдесаЧорне моренафта


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