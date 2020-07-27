Експерти думають, як підняти танкер Delfi, турки пропонують розрізати його

Підйом танкера "Delfi" з чорноморського дна поблизу пляжу Одеси відбудеться не раніше вересня, експерти радяться, як це зробити, а турецька компанія пропонує розрізати танкер і дістати його частинами.

Джерело: "Думская" із посиланням на брифінг голови Одеської обласної держадміністрації Максима Куцого і голови Адміністрації морських портів Олександра Голодницького

Деталі: Куций пояснив, що обласна комісія з надзвичайних ситуацій надала аварії танкера статус надзвичайної ситуації місцевого значення – а отже буде задіяно вкорочену процедуру визначення підрядника прибрання судна без бюрократичних зволікань.

Голодницький подякував компаніям BLAST і P&O за надання буксирів і зазначив, що їхньої провини в невдалих спробах підйому затонулого танкера немає.

Чиновники зазначають, що підйом станеться не раніше початку вересня.

Голодницький припустив, що розкриття пакетів із тендерними пропозиціями відбудеться 23-24 серпня, підписання контрактів – у кінці серпня, а початок робіт – не раніше вересня.

Голова Адміністрації морпортів вів переговори з власником судна Олегом Ковтуновим, але конкретних домовленостей немає. "Вважаю, що судновласник має намір продовжувати спроби підйому, і вважаю, що він змушений буде зупинитися", – зазначив Голодницький.

Поки в АМПУ проходить нарада експертів, які вирішують, як саме судно можна прибрати з пляжу.

Тим часом, надійшла пропозиція від однієї з турецьких компаній з планом робіт. Згідно з цим планом, "Делфі" розріжуть на дві частини і приберуть спочатку носову, а потім і кормову частину судна.

Вартість робіт – від мільйона доларів плюс додаткові витрати, сказав Голодницький.

Ні Куций, ні Голодницький не змогли відповісти на запитання, як власник судна компенсує державі витрати.

Формальним власником танкера зараз є британська компанія MISTER DRAKE PC. Її юридична адреса: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й поверх, Коледж хаус, вул. Кінг Едвардс Роуд 17.

Справжнім власником танкера "Делфі" є колишній депутат Миколаївської обласної ради від "Партії регіонів" Олег Ковтунов (він заснував майже два десятки компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві, деякі торгують нафтопродуктами).

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