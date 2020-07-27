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Эксперты думают, как поднять танкер Delfi, турки предлагают разрезать его

Понедельник, 27 июля 2020, 15:08
dumskaya.net

Подъем танкера "Delfi" с черноморского дна вблизи пляжа Одессы состоится не ранее сентября, эксперты совещаются, как это сделать, а турецкая компания предлагает разрезать танкер и достать его частями.

Источник "Думская" со ссылкой на брифинг главы Одесской областной госадминистрации Максима Куцого и глава Администрации морских портов Александра Голодницкого

Детали: Куцый пояснил, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям придала аварии танкера статус чрезвычайной ситуации местного значения – и значит, будет задействована укороченная процедура определения подрядчика удаления судна без бюрократических проволочек.

Голодницкий поблагодарил компании BLAST и P&O за предоставление буксиров и отметил, что их вины в неудачных попытках подъема затонувшего танкера нет.

Чиновники отмечают, что подъем случится не раньше начала сентября.

Голодницкий предположил, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа, подписание контрактов – в конце августа, а начала работ – не ранее сентября.

Глава Администрации морпортов вел переговоры с собственником судна Олегом Ковтуновым, но конкретных договоренностей нет. "Полагаю, что судовладелец имеет намерение продолжать попытки подъема, и полагаю, что он вынужден будет остановиться", – отметил Голодницкий.

Пока в АМПУ проходит совещание экспертов, которые решают, как именно судно можно убрать с пляжа.

Между тем, поступило предложение от одной из турецких компаний с планом работ. Согласно этому плану, "Делфи" разрежут на две части и удалят сначала носовую, а затем и кормовую часть судна.

Стоимость работ – от миллиона долларов плюс дополнительные расходы, сказал Голодницкий.

Ни Куцый, ни Голодницкий не смогли ответить на вопрос, как владелец судна компенсирует государству затраты.

Формальным собственником танкера сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17.

Настоящим собственником танкера "Делфи" является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов (он основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, некоторые торгуют нефтепродуктами).

Предыстория:

  • 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • 25 июня 2020 года Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера "Делфи". Позже произошла повторная утечка нефтепродуктов. 
  • 18 июля две попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по уборке "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

Темы: ОдессаЧерное моренефть


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