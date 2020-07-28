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Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"

Вівторок, 28 липня 2020, 14:42
Бойовики другий день поспіль порушують режим всеосяжної тиші

З початку вівторка бойовики знову порушили режим повного та всеосяжного припинення вогню та обстріляли позиції операції Об’єднаних сил неподалік Шумів на Луганському напрямку.

Джерело: зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку.

Зранку, противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету".

Деталі: За наявною в Міноборони інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

Повідомляється, що підрозділи ООС продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: МіноборониДонбасобстрілООСОб'єднані сили на Донбасі
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