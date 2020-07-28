Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"

З початку вівторка бойовики знову порушили режим повного та всеосяжного припинення вогню та обстріляли позиції операції Об’єднаних сил неподалік Шумів на Луганському напрямку.

Джерело: зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку.

Зранку, противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету".

Деталі: За наявною в Міноборони інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

Повідомляється, що підрозділи ООС продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

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