Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"
З початку вівторка бойовики знову порушили режим повного та всеосяжного припинення вогню та обстріляли позиції операції Об’єднаних сил неподалік Шумів на Луганському напрямку.
Джерело: зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил
Дослівно: "Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку.
Зранку, противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету".
Деталі: За наявною в Міноборони інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.
Повідомляється, що підрозділи ООС продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
Нагадаємо:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.