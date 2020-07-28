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Боевики второй день подряд нарушают режим "всеобъемлющей тишины"

Вторник, 28 июля 2020, 14:42

С начала вторника боевики вновь нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня и обстреляли позиции операции Объединенных сил неподалеку Шумов на Луганском направлении.

Источник: сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении.

Утром, противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета".

Детали: По имеющейся в Минобороны информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Сообщается, что подразделения ООС продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: МинобороныДонбассобстрелООСОбъединенные силы на Донбассе


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