Боевики второй день подряд нарушают режим "всеобъемлющей тишины"

С начала вторника боевики вновь нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня и обстреляли позиции операции Объединенных сил неподалеку Шумов на Луганском направлении.

Источник: сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении.

Утром, противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета".

Детали: По имеющейся в Минобороны информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Сообщается, что подразделения ООС продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним: