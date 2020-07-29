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СММ ОБСЄ нарахувала більше 100 порушень у перший день "тиші"

Середа, 29 липня 2020, 02:29

Станом на 19:30 27 червня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 28 червня 

Деталі: Всі порушення зареєстрували на території Донецькій області. До числа порушень також віднесли 21 вибух. 

Окрім того, в ОБСЄ звітують про безпілотний літальний пристрій поблизу лінії розведення сил та засобів у районі Золотого та Петровського. Вказаний об’єкт літав у вечірній та нічний час. 

Більшість одиниць озброєння (21 із 22) були розміщені із порушенням лінії відведення на непідконтрольній уряду частині Луганської області. 

Також російські найманці вкотре обмежували у свободі пересування спостерігачів. 

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасООС


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