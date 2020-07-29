СММ ОБСЄ нарахувала більше 100 порушень у перший день "тиші"

Станом на 19:30 27 липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 28 липня

Деталі: Всі порушення зареєстрували на території Донецькій області. До числа порушень також віднесли 21 вибух.

Окрім того, в ОБСЄ звітують про безпілотний літальний пристрій поблизу лінії розведення сил та засобів у районі Золотого та Петровського. Вказаний об’єкт літав у вечірній та нічний час.

Більшість одиниць озброєння (21 із 22) були розміщені із порушенням лінії відведення на непідконтрольній уряду частині Луганської області.

Також російські найманці вкотре обмежували у свободі пересування спостерігачів.

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