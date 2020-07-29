На Донбасі зберігається "тиша" – ООС

За поточну добу обстрілів у районі операції об'єднаних сил не зафіксовано.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: За минулу добу в зоні ООС був зафіксований один постріл з підствольного гранатомету поблизу Шумів.

"Постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – зазначали військові.

Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає. У штабі вкотре нагадали, що українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь, якщо існує загроза життю та здоров’ю.

Нагадаємо: