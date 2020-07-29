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На Донбасі зберігається "тиша" – ООС

Середа, 29 липня 2020, 07:48

За поточну добу обстрілів у районі операції об'єднаних сил не зафіксовано.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: За минулу добу в зоні ООС був зафіксований один постріл з підствольного гранатомету поблизу Шумів. 

"Постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – зазначали військові. 

Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає. У штабі вкотре нагадали, що українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь, якщо існує загроза життю та здоров’ю. 

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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