На Донбасі зберігається "тиша" – ООС
Середа, 29 липня 2020, 07:48
За поточну добу обстрілів у районі операції об'єднаних сил не зафіксовано.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: За минулу добу в зоні ООС був зафіксований один постріл з підствольного гранатомету поблизу Шумів.
"Постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – зазначали військові.
Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає. У штабі вкотре нагадали, що українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь, якщо існує загроза життю та здоров’ю.
Нагадаємо:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.
Українська правда