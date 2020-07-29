На Донбассе сохраняется "тишина" – ООС

За текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: За минувшие сутки в зоне ООС был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов.

"Выстрел был не прицельным и имел провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – отмечали военные.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет. В штабе еще раз напомнили, что украинские бойцы могут открывать огонь, если существует угроза жизни и здоровью.

Напомним: