Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе сохраняется "тишина" – ООС

Среда, 29 июля 2020, 07:48

За текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: За минувшие сутки в зоне ООС был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов.

"Выстрел был не прицельным и имел провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – отмечали военные.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет. В штабе еще раз напомнили, что украинские бойцы могут открывать огонь, если существует угроза жизни и здоровью.

Напомним:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

СММ ОБСЕ насчитала более 100 нарушений в первый день "тишины"

Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение "тишины", а не перемирия

Новости 28 июля: выход Кучмы из ТКГ, увольнение Степанова

Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес коронавирус

таблицаУкраина обновила список стран "красной зоны"

видеоСаакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200

Все новости...
ООС
СММ ОБСЕ насчитала более 100 нарушений в первый день "тишины"
Резников: Обстрелы оккупантов – это нарушение "тишины", а не перемирия
Боевики второй день подряд нарушают режим "всеобъемлющей тишины"
Последние новости
08:07
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября
07:48
На Донбассе сохраняется "тишина" – ООС
06:31
США и РФ начали переговоры по контролю над ядерным вооружением
05:44
Трамп не исключает возможность поставок вакцины от COVID-19 за границу
04:30
Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных
03:17
Во вторник на Ровенщине на COVID-19 заболело больше людей, чем выздоровело
02:29
СММ ОБСЕ насчитала более 100 нарушений в первый день "тишины"
01:32
Резников рассказал, кто будет руководить украинской делегацией в ТКГ вместо Кучмы
00:41
Украина обратилась к генсеку ООН из-за "парада" РФ в Крыму
00:18
Почти 80% больных коронавирусом буковинцев вылечились
Все новости...