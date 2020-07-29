На Донбассе сохраняется "тишина" – ООС
Среда, 29 июля 2020, 07:48
За текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: За минувшие сутки в зоне ООС был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов.
"Выстрел был не прицельным и имел провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – отмечали военные.
Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет. В штабе еще раз напомнили, что украинские бойцы могут открывать огонь, если существует угроза жизни и здоровью.
Напомним:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.
Украинская правда