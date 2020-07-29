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Українці можуть гайнути у 5 країн на відпочинок, але є обмеження – Криклій

Середа, 29 липня 2020, 12:38

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував перелік країн, куди можуть полетіти українці на відпочинок, станом на середу, 29 липня.

Джерело: Telegram-канал міністра

Дослівно: Куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на зараз?

  • Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;
  • Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень;
  • Чорногорія - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну;
  • Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді зроблений протягом останніх 48 годин".

Деталі: При цьому Криклій нагадав, що дані щодо в’їзду змінюються щодня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою варто обов’язково перевірити інформацію.

Міністр додав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.

Зокрема, у "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого тестування.

Нагадаємо: 

  • У червні Міністерство охорони здоров’я склало перелік країн зі значним поширенням COVID-19. У "червону зону" тоді потрапили 50 держав, але він постійно оновлюється.
  • 28 липня до списку країн "червоної зони" потрапити понад 60 країн, враховуючи Україну.  
  • Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який із 1 серпня дозволятиме посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей, якщо через саме в них найгірша ситуація з коронавірусом.
  • Вперше загальнонаціональний карантин в Україні ввели з 12 березня 2020 року.

Українська правда
Теми: кордонкарантинкоронавірусCovid-2019


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