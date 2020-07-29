Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував перелік країн, куди можуть полетіти українці на відпочинок, станом на середу, 29 липня.

Джерело: Telegram-канал міністра

Дослівно: Куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на зараз?

Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;

- при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття; Туреччина , Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень;

, - в'їзд і повернення без обмежень; Чорногорія - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну;

- 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну; Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді зроблений протягом останніх 48 годин".

Деталі: При цьому Криклій нагадав, що дані щодо в’їзду змінюються щодня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою варто обов’язково перевірити інформацію.

Міністр додав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.

Зокрема, у "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого тестування.

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