Українці можуть гайнути до 6 країн на відпочинок, але є обмеження – Криклій
Середа, 29 липня 2020, 12:38
Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував перелік країн, куди можуть полетіти українці на відпочинок, станом на середу, 29 липня.
Джерело: Telegram-канал міністра
Дослівно: Куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на зараз?
- Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;
- Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень;
- Чорногорія, Албанія - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну;
- Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді зроблений протягом останніх 48 годин".
Деталі: При цьому Криклій нагадав, що дані щодо в’їзду змінюються щодня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою варто обов’язково перевірити інформацію.
Міністр додав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.
Зокрема, у "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого тестування.
Після публікації міністр оновив пост та додав до переліку країн ще одну - Албанію.
Нагадаємо:
- У червні Міністерство охорони здоров’я склало перелік країн зі значним поширенням COVID-19. У "червону зону" тоді потрапили 50 держав, але він постійно оновлюється.
- 28 липня до списку країн "червоної зони" потрапити понад 60 країн, враховуючи Україну.
- Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який із 1 серпня дозволятиме посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей, якщо через саме в них найгірша ситуація з коронавірусом.
- Вперше загальнонаціональний карантин в Україні ввели з 12 березня 2020 року.
Українська правда