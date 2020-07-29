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Украинцы могут рвануть в 5 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий

Среда, 29 июля 2020, 12:38

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля.

Источник: Telegram-канал министра

Дословно: Куда могут улететь украинцы на отдых состоянию на сейчас?

  • Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
  • Турция, Египет - въезд и возвращения без ограничений;
  • Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;
  • Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов".

Детали: При этом Криклий напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.

Министр добавил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

В частности, в "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.

Предыстория:

  • В июне Министерство здравоохранения составило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красную зону" тогда попали 50 государств, но он постоянно обновляется.
  • 28 июля в список стран "красной зоны" попали более 60 стран, включая Украину.
  • Кабинет министров продлил до 31 августа в Украине адаптивный карантин, который с 1 августа позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах области, если именно в них наихудшая ситуация с коронавирусом.
  • Впервые общенациональный карантин в Украине ввели с 12 марта 2020 года.

Украинская правда
Темы: границакарантинкоронавирусCovid-2019


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