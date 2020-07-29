Украинцы могут рвануть в 6 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий
Среда, 29 июля 2020, 12:38
Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля.
Источник: Telegram-канал министра
Дословно: Куда могут улететь украинцы на отдых состоянию на сейчас?
- Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
- Турция, Египет - въезд и возвращения без ограничений;
- Черногория, Албания - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;
- Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов".
Детали: При этом Криклий напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.
Министр добавил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.
В частности, в "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.
После публикации министр обновил пост и добавил в перечень стран еще одну - Албанию.
Предыстория:
- В июне Министерство здравоохранения составило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красную зону" тогда попали 50 государств, но он постоянно обновляется.
- 28 июля в список стран "красной зоны" попали более 60 стран, включая Украину.
- Кабинет министров продлил до 31 августа в Украине адаптивный карантин, который с 1 августа позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах области, если именно в них наихудшая ситуация с коронавирусом.
- Впервые общенациональный карантин в Украине ввели с 12 марта 2020 года.
Украинская правда