Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы могут рвануть в 6 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий

Среда, 29 июля 2020, 12:38
Украинцы могут рвануть в 6 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля.

Источник: Telegram-канал министра

Дословно: Куда могут улететь украинцы на отдых состоянию на сейчас?

  • Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
  • Турция, Египет - въезд и возвращения без ограничений;
  • Черногория, Албания - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;
  • Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов".

Детали: При этом Криклий напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.

Министр добавил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

В частности, в "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.

После публикации министр обновил пост и добавил в перечень стран еще одну - Албанию.

Предыстория:

  • В июне Министерство здравоохранения составило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красную зону" тогда попали 50 государств, но он постоянно обновляется.
  • 28 июля в список стран "красной зоны" попали более 60 стран, включая Украину.
  • Кабинет министров продлил до 31 августа в Украине адаптивный карантин, который с 1 августа позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах области, если именно в них наихудшая ситуация с коронавирусом.
  • Впервые общенациональный карантин в Украине ввели с 12 марта 2020 года.

Украинская правда
Темы: границакарантинкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
граница
Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: