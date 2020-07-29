Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля.

Источник: Telegram-канал министра

Дословно: Куда могут улететь украинцы на отдых состоянию на сейчас?

Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;

- при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия; Турция , Египет - въезд и возвращения без ограничений;

, - въезд и возвращения без ограничений; Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;

- 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину; Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов".

Детали: При этом Криклий напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.

Министр добавил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

В частности, в "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.

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