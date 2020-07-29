Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білорусь посилює кордон з Україною та Росією

Середа, 29 липня 2020, 23:53

У Білорусі повідомляють, що через затримання під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера влада посилює свої кордони.

Джерело: державний секретар Ради безпеки Андрій Равка, якого цитує Белта

Пряма мова Равкова: "Якби здійснювалася перекидання кудись приватної військової компанії, тим більше через територію Білорусі, напевно, по лінії якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ, ні по лінії ГРУ, ні з якоїсь іншої структурі такої інформації не отримували.

Державний прикордонний комітет посилить оперативне прикриття державних кордонів. І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення обличчя, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені".

Що передувало:

  • У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.
  • Серед затриманих є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.
  • Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.
  • На ній Лукашенко зажадав звернутися до Москви за поясненнями з приводу затриманних бойовиків-росіян.
  • У Білорусі запевяють, що 14 із затриманих воювали на Донбасі.

Читайте також: "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо": на білоруському ТБ показали затримання бойовиків

Теми: БілорусьУкраїнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ

Білорусь: 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі

відеоЗатримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень

Затримані в Білорусі російські бойовики Вагнера воювали на Донбасі

Резніков і Кравчук прокоментували пропозицію Зеленського щодо ТКГ

списокУ Білорусі заявили, що піймали бойовиків Путіна, які планували провокації

Усі новини...
Білорусь
Затримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень
Затримання бойовиків у Білорусі: Лукашенко терміново зібрав Радбез – ЗМІ
Затримані в Білорусі російські бойовики Вагнера воювали на Донбасі
Останні новини
23:53
Білорусь посилює кордон з Україною та Росією
23:19
Україна назвала "страусячою поведінкою" чергове повернення Росією ноти
22:53
фотоПосольство у Латвії засудило участь глави "української громади" у святкуванні дня флоту РФ
22:40
Новини економіки: ВВП, Doing Business, гроші замість "пакунків малюка"
22:22
фотоНа Полтавщині обстріляли авто: чоловіка вбили на місці
21:54
Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ
21:39
Мешканець Тернопільщини захворів на COVID-19 втретє
21:26
Білорусь: 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі
21:12
Потенційні інвестори оцінили TikTok в 50 мільярдів доларів – ЗМІ
20:54
фотоБойовики отримували соцвиплати з українського бюджету – СБУ
Усі новини...