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Білорусь посилює кордон з Україною та Росією

Середа, 29 липня 2020, 23:53
Білорусь посилює кордон з Україною та Росією

У Білорусі повідомляють, що через затримання під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера влада посилює свої кордони.

Джерело: державний секретар Ради безпеки Андрій Равков, якого цитує Белта

Пряма мова Равкова: "Якби здійснювався перекид кудись приватної військової компанії, тим паче через територію Білорусі, напевно, по лінії якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ, ні по лінії ГРУ, ні з якійсь іншій структурі таку інформацію не отримували.

Державний прикордонний комітет посилить оперативне прикриття державних кордонів. І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені".

Що передувало:

  • У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.
  • Серед затриманих є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.
  • Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.
  • На ній Лукашенко зажадав звернутися до Москви за поясненнями з приводу затриманних бойовиків-росіян.
  • У Білорусі запевяють, що 14 із затриманих воювали на Донбасі.

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Теми: БілорусьУкраїнаРосія
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