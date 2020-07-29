Білорусь посилює кордон з Україною та Росією

У Білорусі повідомляють, що через затримання під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера влада посилює свої кордони.

Джерело: державний секретар Ради безпеки Андрій Равков, якого цитує Белта

Пряма мова Равкова: "Якби здійснювався перекид кудись приватної військової компанії, тим паче через територію Білорусі, напевно, по лінії якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ, ні по лінії ГРУ, ні з якійсь іншій структурі таку інформацію не отримували.

Державний прикордонний комітет посилить оперативне прикриття державних кордонів. І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені".

Що передувало:

У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

Серед затриманих є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.

Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.

На ній Лукашенко зажадав звернутися до Москви за поясненнями з приводу затриманних бойовиків-росіян.

У Білорусі запевяють, що 14 із затриманих воювали на Донбасі.

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