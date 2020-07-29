Беларусь усиливает границу с Украиной и Россией
В Беларуси сообщают, что из-за задержания под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера власть усиливает свои границы.
Источник: государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, которого цитирует Белта
Прямая речь Равкова: "Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали.
Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены".
Что предшествовало:
- В Беларуси заявили, что задержали под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
- Среди задержанных есть те, кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда тот воевал на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.
- Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.
- На нем Лукашенко заявил, что требует от России объяснений.
- В Беларуси сообщили, что 14 из задержанных воевали на Донбассе.
Читайте также: "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо": на белорусском ТВ показали задержание боевиков