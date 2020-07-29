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Беларусь усиливает границу с Украиной и Россией

Среда, 29 июля 2020, 23:53

В Беларуси сообщают, что из-за задержания под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера власть усиливает свои границы.

Источник: государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, которого цитирует Белта

Прямая речь Равкова: "Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали.

Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены".

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Темы: БеларусьУкраинаРосcия


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