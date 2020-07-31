Судей ОАСК не отстранили после скандала: Венедиктова неделю не отвечает следствию
Генпрокурор Ирина Венедиктова неделю не отвечает на просьбу следствия инициировать отстранение судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в создании преступной организации и захвате власти.
Источник: ответы Национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора на запросы УП
Детали: По закону, отстранить судей от должностей имеет право Высший совет правосудия. Инициировать этот процесс может генпрокурор или его заместители.
В НАБУ сообщили, что 24 июля направили в Офис генпрокурора ходатайство об отстранении 7 подозреваемых судей ОАСК.
По состоянию на 28 июля, когда формировалась ответ на запрос УП, следствию ничего не было известно о результатах рассмотрения их ходатайства.
По данным УП, по состоянию на 31 июля, через неделю после направления ходатайства, Венедиктова до сих пор не ответила детективам.
УП обратилась в Офис генпрокурора с запросом, подавалось ли ходатайство об отстранении судей, а если нет, то по какой причине.
У Венедиктовой ответили, что, во-первых, эта информация "является сведениями досудебного расследования", которые "относятся к тайне следствия".
Во-вторых, в Офисе генпрокурора сказали, что "закон не предусматривает предоставление разъяснений" в ответе на запрос, публичная информация "должна быть заранее готовым, зафиксированным продуктом", поэтому ответить на вопрос УП "нет возможности".
Что было раньше: СМИ сообщали, что Венедиктова заблокировала расследование в отношении ОАСК, ликвидировав группу прокуроров по делу.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.