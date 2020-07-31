Судей ОАСК не отстранили после скандала: Венедиктова неделю не отвечает следствию

Генпрокурор Ирина Венедиктова неделю не отвечает на просьбу следствия инициировать отстранение судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в создании преступной организации и захвате власти.

Источник: ответы Национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора на запросы УП

Детали: По закону, отстранить судей от должностей имеет право Высший совет правосудия. Инициировать этот процесс может генпрокурор или его заместители.

В НАБУ сообщили, что 24 июля направили в Офис генпрокурора ходатайство об отстранении 7 подозреваемых судей ОАСК.

По состоянию на 28 июля, когда формировалась ответ на запрос УП, следствию ничего не было известно о результатах рассмотрения их ходатайства.

Ответ НАБУ на запрос УП

По данным УП, по состоянию на 31 июля, через неделю после направления ходатайства, Венедиктова до сих пор не ответила детективам.

УП обратилась в Офис генпрокурора с запросом, подавалось ли ходатайство об отстранении судей, а если нет, то по какой причине.

У Венедиктовой ответили, что, во-первых, эта информация "является сведениями досудебного расследования", которые "относятся к тайне следствия".

Во-вторых, в Офисе генпрокурора сказали, что "закон не предусматривает предоставление разъяснений" в ответе на запрос, публичная информация "должна быть заранее готовым, зафиксированным продуктом", поэтому ответить на вопрос УП "нет возможности".

Ответ Офиса генпрокурора на запрос УП

Ответ Офиса генпрокурора на запрос УП

Что было раньше: СМИ сообщали, что Венедиктова заблокировала расследование в отношении ОАСК, ликвидировав группу прокуроров по делу.

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