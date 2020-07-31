Біля затонулого танкера "Delfi" знайшли мертвого дельфіна

Поблизу танкера "Delfi", який ще в листопаді 2019 року перевернувся у морі біля Одеси, виявили загиблого дельфіна.

Джерело: пост Державної екоінспекції в Одеській області у Facebook, "Думская"

Дослівно: "Надійшло повідомлення з невтішною новиною щодо факту загибелі дельфіна на міському пляжі міста Одеси, який був викинутий на берег. При візуальному огляді загиблого дельфіна, механічних пошкоджень не було виявлено".

Деталі: Загиблу тварину передали до Українського наукового центру екології моря для визначення причин смерті з подальшим зберіганням біологічних рештків.

Про причини загибелі дельфіна обіцяли повідомити додатково.

Місцеве видання "Думская" повідомляє, що мертву тварину виявили поблизу затонулого танкера "Delfi".

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