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Біля затонулого танкера "Delfi" знайшли мертвого дельфіна

П'ятниця, 31 липня 2020, 17:29
Фото Держекоінспекції в Одеській області

Поблизу танкера "Delfi", який ще в листопаді 2019 року перевернувся у морі біля Одеси, виявили загиблого дельфіна.

Джерело: пост Державної екоінспекції в Одеській області у Facebook, "Думская"

Дослівно: "Надійшло повідомлення з невтішною новиною щодо факту загибелі дельфіна на міському пляжі міста Одеси, який був викинутий на берег. При візуальному огляді загиблого дельфіна, механічних пошкоджень не було виявлено".

Деталі: Загиблу тварину передали до Українського наукового центру екології моря для визначення причин смерті з подальшим зберіганням біологічних рештків.

Про причини загибелі дельфіна обіцяли повідомити додатково.

Місцеве видання "Думская" повідомляє, що мертву тварину виявили поблизу затонулого танкера "Delfi".

 

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Delfi", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.
  • Вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".
  • Дві спроби підняти "Delfi" – 18 липня та 25 липня – закінчилися обривами тросів.

Українська правда
Теми: ОдесаЧорне море


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