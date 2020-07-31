Возле затонувшего танкера "Делфи" нашли мертвого дельфина
Вблизи танкера "Delfi", который еще в ноябре 2019 года перевернулся в море возле Одессы, обнаружили погибшего дельфина.
Источник: пост Государственной экоинспекции в Одесской области в Facebook, "Думская"
Дословно: "Поступило сообщение с неутешительной новостью по факту гибели дельфина на городском пляже города Одессы, которого выбросило на берег. При визуальном осмотре погибшего дельфина, механических повреждений не было обнаружено".
Детали: Погибшее животное передали в Украинский научный центр экологии моря для определения причин смерти с последующим хранением биологических останков.
О причинах гибели дельфина обещали сообщить дополнительно.
Местное издание "Думская" сообщает, что мертвое животное обнаружили вблизи затонувшего танкера "Delfi".
Предыстория:
- 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Delfi", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- Днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
- Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
- Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
- Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".
- Две попытки поднять танкер – 18 июля и 25 июля – закончились обрывом троса.