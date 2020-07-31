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Возле затонувшего танкера "Делфи" нашли мертвого дельфина

Пятница, 31 июля 2020, 17:29
Фото Госэкоинспекции в Одесской области

Вблизи танкера "Delfi", который еще в ноябре 2019 года перевернулся в море возле Одессы, обнаружили погибшего дельфина.

Источник: пост Государственной экоинспекции в Одесской области в Facebook, "Думская"

Дословно: "Поступило сообщение с неутешительной новостью по факту гибели дельфина на городском пляже города Одессы, которого выбросило на берег. При визуальном осмотре погибшего дельфина, механических повреждений не было обнаружено".

Детали: Погибшее животное передали в Украинский научный центр экологии моря для определения причин смерти с последующим хранением биологических останков.

О причинах гибели дельфина обещали сообщить дополнительно.

Местное издание "Думская" сообщает, что мертвое животное обнаружили вблизи затонувшего танкера "Delfi".

 

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Delfi", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi". 
  • Две попытки поднять танкер – 18 июля и 25 июля – закончились обрывом троса.

Украинская правда
Темы: ОдессаЧерное море


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