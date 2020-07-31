Возле затонувшего танкера "Делфи" нашли мертвого дельфина

Вблизи танкера "Delfi", который еще в ноябре 2019 года перевернулся в море возле Одессы, обнаружили погибшего дельфина.

Источник: пост Государственной экоинспекции в Одесской области в Facebook, "Думская"

Дословно: "Поступило сообщение с неутешительной новостью по факту гибели дельфина на городском пляже города Одессы, которого выбросило на берег. При визуальном осмотре погибшего дельфина, механических повреждений не было обнаружено".

Детали: Погибшее животное передали в Украинский научный центр экологии моря для определения причин смерти с последующим хранением биологических останков.

О причинах гибели дельфина обещали сообщить дополнительно.

Местное издание "Думская" сообщает, что мертвое животное обнаружили вблизи затонувшего танкера "Delfi".

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