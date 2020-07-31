Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле затонувшего танкера "Делфи" нашли мертвого дельфина

Пятница, 31 июля 2020, 17:29
Возле затонувшего танкера Делфи нашли мертвого дельфина
Фото Госэкоинспекции в Одесской области

Вблизи танкера "Delfi", который еще в ноябре 2019 года перевернулся в море возле Одессы, обнаружили погибшего дельфина.

Источник: пост Государственной экоинспекции в Одесской области в Facebook, "Думская"

Дословно: "Поступило сообщение с неутешительной новостью по факту гибели дельфина на городском пляже города Одессы, которого выбросило на берег. При визуальном осмотре погибшего дельфина, механических повреждений не было обнаружено".

Детали: Погибшее животное передали в Украинский научный центр экологии моря для определения причин смерти с последующим хранением биологических останков.

О причинах гибели дельфина обещали сообщить дополнительно.

Местное издание "Думская" сообщает, что мертвое животное обнаружили вблизи затонувшего танкера "Delfi".

 

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Delfi", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi". 
  • Две попытки поднять танкер – 18 июля и 25 июля – закончились обрывом троса.

Украинская правда
Темы: ОдессаЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Одесса
От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
Ночные обстрелы россиян: в Одессе и Николаеве есть погибшие
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: