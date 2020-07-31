Україна проситиме Білорусь видати 28 бойовиків "Вагнера"
Україна проситиме Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків, яким оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "Офіс генерального прокурора… звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави.
28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України)".
Деталі: Повідомляється, що Україна вимагатиме видачі цих осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.
На даний час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію.
Питання щодо видачі бойовиків вирішуватиметься компетентними органами Білорусі.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
- СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.