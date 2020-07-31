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Україна проситиме Білорусь видати 28 бойовиків "Вагнера"

П'ятниця, 31 липня 2020, 17:53
Україна проситиме Білорусь видати 28 бойовиків Вагнера
Фото sputnik.by

Україна проситиме Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків, яким оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Офіс генерального прокурора… звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави.

28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України)". 

Деталі: Повідомляється, що Україна вимагатиме видачі цих осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.

На даний час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію.

Питання щодо видачі бойовиків вирішуватиметься компетентними органами Білорусі.

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїна
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