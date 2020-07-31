Україна проситиме Білорусь видати 28 бойовиків "Вагнера"

Україна проситиме Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків, яким оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Офіс генерального прокурора… звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави.

28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України)".

Деталі: Повідомляється, що Україна вимагатиме видачі цих осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.

На даний час триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію.

Питання щодо видачі бойовиків вирішуватиметься компетентними органами Білорусі.

Передісторія: