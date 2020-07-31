Украина будет просить Беларусь выдать 28 боевиков "Вагнера"
Украина будет просить Беларусь экстрадировать 28 задержанных под Минском боевиков, которым объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Офис генерального прокурора ... обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.
28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)".
Детали: Сообщается, что Украина будет требовать выдачи этих лиц для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.
В настоящее время готовятся документы, необходимые для направления запросов об экстрадиции.
Вопрос о выдаче боевиков будет решаться компетентными органами Беларуси.
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
- В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
- СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.