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Украина будет просить Беларусь выдать 28 боевиков "Вагнера"

Пятница, 31 июля 2020, 17:53
Фото sputnik.by

Украина будет просить Беларусь экстрадировать 28 задержанных под Минском боевиков, которым объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Офис генерального прокурора ... обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)". 

Детали: Сообщается, что Украина будет требовать выдачи этих лиц для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

В настоящее время готовятся документы, необходимые для направления запросов об экстрадиции.

Вопрос о выдаче боевиков будет решаться компетентными органами Беларуси.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраина


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