Украина будет просить Беларусь выдать 28 боевиков "Вагнера"

Украина будет просить Беларусь экстрадировать 28 задержанных под Минском боевиков, которым объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Офис генерального прокурора ... обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)".

Детали: Сообщается, что Украина будет требовать выдачи этих лиц для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

В настоящее время готовятся документы, необходимые для направления запросов об экстрадиции.

Вопрос о выдаче боевиков будет решаться компетентными органами Беларуси.

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