Резніков допускає, що "нормандська четвірка" може зустрітися у серпні

Віцепрем'єр–міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припускає, що наступна зустріч лідерів країн "норманlського формату" може відбутись у серпні.

Джерело: Резніков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Можливо, наступний "Берлін" ("нормандська зустріч" – УП), вже як зустріч політичних лідерів чотирьох країн "нормандського формату" по великому рахунку має відбутись після того, як буде зрозуміло, що виконаний "Париж" (домовленості, укладені у Парижі у грудні 2019 року – УП) .

Але я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. При умові, що ми дійсно рухаємось назустріч".

Деталі: Резніков зазначив, що "наші опоненти", маючи на увазі Росію, можуть спеціально затягувати час або навпаки, у разі, якщо їм щось буде потрібно на цих перемовинах.

Що передувало: Ще у березні 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що головною умовою наступної зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні є виконання попередніх домовленостей, які досягли в кінці 2019 року у Парижі.

У Росії ж вважають, що Україна має "погодити з Донбасом" десятки законів перед проведенням зустрічі.

Водночас президент Володимир Зеленський хоче, щоб "нормандська зустріч" відбулась незважаючи на пандемію коронавірусу.

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