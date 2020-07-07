Резніков допускає, що "нормандська четвірка" може зустрітися у серпні
Віцепрем'єр–міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припускає, що наступна зустріч лідерів країн "норманlського формату" може відбутись у серпні.
Джерело: Резніков в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Можливо, наступний "Берлін" ("нормандська зустріч" – УП), вже як зустріч політичних лідерів чотирьох країн "нормандського формату" по великому рахунку має відбутись після того, як буде зрозуміло, що виконаний "Париж" (домовленості, укладені у Парижі у грудні 2019 року – УП) .
Але я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. При умові, що ми дійсно рухаємось назустріч".
Деталі: Резніков зазначив, що "наші опоненти", маючи на увазі Росію, можуть спеціально затягувати час або навпаки, у разі, якщо їм щось буде потрібно на цих перемовинах.
Що передувало: Ще у березні 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що головною умовою наступної зустрічі у "нормандському форматі" на найвищому рівні є виконання попередніх домовленостей, які досягли в кінці 2019 року у Парижі.
У Росії ж вважають, що Україна має "погодити з Донбасом" десятки законів перед проведенням зустрічі.
Водночас президент Володимир Зеленський хоче, щоб "нормандська зустріч" відбулась незважаючи на пандемію коронавірусу.
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Передісторія:
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).
- Тоді було узгоджено, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт за чотири місяці.
- В ході зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Рєзніков після Нормандської зустрічі заявив, що Україна запропонує зміни до Мінських угод на Нормандській зустрічі у березні або раніше.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що Мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його.