Суд втретє почав обирати запобіжний захід Порошенку

Печерський районний суд у середу почав третє засідання з обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку.

Джерело: трансляція засідання суду 8 липня

Деталі: На засіданні суду почали допитувати понятих, які були присутні під час вручення Порошенку підозри. На суді допитали двох понятих.

Захист Порошенка питав у свідків, чи показували їм прокурори постанову про доручення на здійснення процесуальних дій. Один із свідків зазначив, що не пам'ятає цього, але нібито згодом оригінал документу він бачив.

Біля стін суду традиційно зібралися прихильники п’ятого президента.

Раніше захист Порошенка зазначав, що той відмовлявся брати підозру, тому що ОГП порушив процедуру. Зокрема, щоби вручити підозру Порошенку ОГП мав показати три документи: повідомлення про підозру, постанову про доручення на здійснення процесуальних дій та саме доручення про здійснення процесуальних дій.

Адвокат Порошенка зазначав, що їм показали лише доручення про здійснення процесуальних дій.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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