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У Порошенка записали відео-відповідь Венедіктовій

Середа, 1 липня 2020, 10:54
У Порошенка записали відео-відповідь Венедіктовій

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка записав відео-відповідь генеральному прокурору Ірині Венедіктовій і стверджує, що в Офісі генерального порушили процедуру під час вручення підозри Порошенку.

Джерело: "Європейська солідарність" у Facebook

Пряма мова адвоката Іллі Новікова: "схоже, що генеральна прокурорка України вважає, що ми з вами живемо в епоху "tik-tok правосуддя" — коли можна записати відосик, не обґрунтовувати свою позицію та не визнавати своїх помилок, але це не так.

Чекаємо Ірину Венедіктову в Печерському суді, де вона зможе нарешті пояснили свою позицію, як цього вимагає закон".

Деталі: Новіков вважає, що в офісі генпрокурора порушили процедуру повідомлення про підозру Порошенку 10 червня.

За його словами, щоби вручити підозру Порошенку ОГП мав показати три документи: повідомлення про підозру, постанову про доручення на здійснення процесуальних дій та саме доручення про здійснення процесуальних дій.

Водночас, адвокат повідомляє, що їм показали лише доручення про здійснення процесуальних дій.

Проте Венедіктова зазначає, що помилки не було.

Захисник Порошенка стверджує, що документи відрізняються. Зокрема, в постанові про доручення на здійснення процесуальних дій, яку ОГП подав у суд, є стаття 109-3 ККУ, яку виключили зі справи в кінці травня.

Новіков вважає, що в офісі Венедіктової підписали документ заднім числом та помилилися, коли скопіювали застарілу шапку постанови.

Адвокат вважає, що офіс генпрокурора допустив технічну помилку. 

Що передувало: Захист Порошенка заявив, що Венедіктова сфальсифікувала постанову про вручення підозри п’ятому президенту України.

30 червня Венедіктова записала відео, де запевнила, що підозру Порошенку було складено та повідомлено згідно із чинним законодавством.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоВенедіктоваОфіс генпрокурораДБР
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