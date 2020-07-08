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Одну зі справ проти Порошенка закрили – адвокат

Середа, 8 липня 2020, 14:44
Одну зі справ проти Порошенка закрили – адвокат
Фото з Facebook Порошенка

Адвокат Ілля Новіков заявляє, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.

Джерело: пост Новікова у Facebook

Пряма мова: "Кримінальну справу по "Ленінській кузні" (одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрили, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького". 

 

Деталі: За словами Новікова, на слідчих у цій справі чинили тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом на брифінгу.

Що було раніше: 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня, а пізніше оголосив перерву в засіданні до 8 липня.

Українська правда

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Теми: Порошенко
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