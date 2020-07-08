Одну зі справ проти Порошенка закрили – адвокат

Адвокат Ілля Новіков заявляє, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.

Джерело: пост Новікова у Facebook

Пряма мова: "Кримінальну справу по "Ленінській кузні" (одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрили, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького".

Деталі: За словами Новікова, на слідчих у цій справі чинили тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом на брифінгу.

Що було раніше: 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.

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