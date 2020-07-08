Одну зі справ проти Порошенка закрили – адвокат
Адвокат Ілля Новіков заявляє, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.
Джерело: пост Новікова у Facebook
Пряма мова: "Кримінальну справу по "Ленінській кузні" (одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрили, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького".
Деталі: За словами Новікова, на слідчих у цій справі чинили тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом на брифінгу.
Що було раніше: 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.
Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
- Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня, а пізніше оголосив перерву в засіданні до 8 липня.