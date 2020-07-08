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Слідство у справі Порошенка завершене: прокуратура вже не хоче для нього жодних обмежень

Середа, 8 липня 2020, 15:22

Слідство у справі проти 5-го президента Петра Порошенка завершило розслідування, хоча вночі 7 липня його продовжили на 3 місяці.

Джерело: адвокат Ілля Новіков у перерві під час засідання суду, пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП

Пряма мова Новікова: "Пані Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка, підписала сьогодні і нам вручили о 14:28 документ про закінчення досудового розслідування…  

Сьогодні опівніч в цьому самому приміщенні прокурори переконували суддю, що їм вкрай необхідно ще 3 місяці слідства, бо в них така складна справа, в них так все складно, в них стільки свідків, в них стільки матеріалів потрібно вивчити. І суддя погодилась. І вчора вночі було оголошено рішення про продовження строків слідства до 10 жовтня".

Деталі: В Офісі генерального прокурора "Українські правді" підтвердили завершення слідства. Наразі матеріали справи мають надати захисту експрезидента для ознайомлення.

Пізніше, коли засідання суду продовжилось, прокурор у справі заявив, що обирати запобіжний захід Порошенкові вже неможливо, адже розслідування завершене.

Захист Порошенка висловив аналогічну позицію, що запобіжний захід вже обирати неможливо. Водночас, адвокати вимагали допиту генпрокурорки Ірини Венедіктової, щоб вона підтвердила, що підписала саме те, про що оголосили її підлеглі.

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою, але передумала і змінила клопотання на особисте зобов'язання.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня, а пізніше оголосив перерву в засіданні до 8 липня.

Соня Лукашова, УП
Теми: Порошенкосуд


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