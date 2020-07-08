Слідство у справі Порошенка завершене: прокуратура вже не хоче для нього жодних обмежень

Слідство у справі про нібито незаконне призначення 5-тим президентом Петром Порошенком заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка завершило розслідування, хоча вночі 7 липня його продовжили на 3 місяці.

Джерело: адвокат Ілля Новіков у перерві під час засідання суду, пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП

Пряма мова Новікова: "Пані Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка, підписала сьогодні і нам вручили о 14:28 документ про закінчення досудового розслідування…

Сьогодні опівніч в цьому самому приміщенні прокурори переконували суддю, що їм вкрай необхідно ще 3 місяці слідства, бо в них така складна справа, в них так все складно, в них стільки свідків, в них стільки матеріалів потрібно вивчити. І суддя погодилась. І вчора вночі було оголошено рішення про продовження строків слідства до 10 жовтня".

Деталі: В Офісі генерального прокурора "Українські правді" підтвердили завершення слідства. Наразі матеріали справи мають надати захисту експрезидента для ознайомлення.

Пізніше, коли засідання суду продовжилось, прокурор у справі заявив, що обирати запобіжний захід Порошенкові вже неможливо, адже розслідування завершене.

Захист Порошенка висловив аналогічну позицію, що запобіжний захід вже обирати неможливо. Водночас, адвокати вимагали допиту генпрокурорки Ірини Венедіктової, щоб вона підтвердила, що підписала саме те, про що оголосили її підлеглі.

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