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Свідок розмови Зеленського з Трампом звільняється через "залякування" та "помсту"

Середа, 8 липня 2020, 23:53

Підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки Александр Віндман, який виступив свідком у розслідуванні імпічменту глави США Дональда Трампа, йде у відставку через "передбачуване знущання, залякування і помсту" з боку президента.

Джерело: адвокат офіцера Девід Прессман, якого цитує The Washington Post

Пряма мова Прессмана: "За допомогою кампанії залякування і помсти президент США спробував змусити Віндмана зробити вибір між дотриманням закону або задоволенням президента. Між виконанням присяги або захистом своєї кар'єри.

Патріотизм Віндмана коштував йому кар'єри".

Деталі: Віндман наголосив, що дуже любить свою роботу і додав, що його сім’я з нетерпінням чекає наступного етапу їхнього життя.

Нагадаємо:

  • 19 листопада 2019 року під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.
  • Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
  • Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

Читайте також: "Імпічмент йде до фіналу: чи несе "Українагейт" реальну загрозу для Дональда Трампа".

Теми: СШАТрампімпічментЗеленський


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