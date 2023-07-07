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Білий дім розповів про дискусії між США й Україною щодо касетних снарядів

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 21:25

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю заявив, що рішення про передання Києву касетних снарядів може оголосити Пентагон, але підтвердження не надав.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Салліван підтвердив, що Україна зверталась до США з проханням надати касетні снаряди, й Вашингтон визнає потребу них, особливо з огляду на те, що наразі не розгорнуті достатні потужності у виробництві звичайних артилерійських боєприпасів.

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По-друге, наголосив він, Росія активно використовує касетні боєприпаси з початку цієї війни, завдаючи шкоди цивільному населенню.

"Україна просила касетні боєприпаси, щоб захистити свою суверенну територію. Касетні боєприпаси, які ми б надали, матимуть коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів не більше 2,5%", – підкреслив радник Байдена.

Салліван додав, що Київ також надав запевнення Вашингтону про обережне використання касетних снарядів із мінімальним ризиком для цивільного населення.

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"Це рішення, яке ми відклали. Це рішення, яке вимагало дуже ретельного аналізу потенційної шкоди для цивільного населення. І коли ми врахували все разом, члени команди з національної безпеки одностайно рекомендували це рішення, і президент Байден зрештою вирішив після консультацій із союзниками, партнерами й членами Конгресу рухатись далі в цьому напрямі", – уточнив він під час відповідей на запитання.

За даними ЗМІ, які посилаються на американських посадовців, адміністрація президента США Джо Байдена у п’ятницю оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, будуть і касетні снаряди.

Німеччина виступає проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Теми: СШАзброяУкраїна
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