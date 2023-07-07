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Білий дім розповів про дискусії між США й Україною щодо касетних снарядів

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 21:25

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю заявив, що рішення про передання Києву касетних снарядів може оголосити Пентагон, але підтвердження не надав.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Салліван підтвердив, що Україна зверталась до США з проханням надати касетні снаряди, й Вашингтон визнає потребу них, особливо з огляду на те, що наразі не розгорнуті достатні потужності у виробництві звичайних артилерійських боєприпасів.

По-друге, наголосив він, Росія активно використовує касетні боєприпаси з початку цієї війни, завдаючи шкоди цивільному населенню.

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"Україна просила касетні боєприпаси, щоб захистити свою суверенну територію. Касетні боєприпаси, які ми б надали, матимуть коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів не більше 2,5%", – підкреслив радник Байдена.

Салліван додав, що Київ також надав запевнення Вашингтону про обережне використання касетних снарядів із мінімальним ризиком для цивільного населення.

"Це рішення, яке ми відклали. Це рішення, яке вимагало дуже ретельного аналізу потенційної шкоди для цивільного населення. І коли ми врахували все разом, члени команди з національної безпеки одностайно рекомендували це рішення, і президент Байден зрештою вирішив після консультацій із союзниками, партнерами й членами Конгресу рухатись далі в цьому напрямі", – уточнив він під час відповідей на запитання.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, які посилаються на американських посадовців, адміністрація президента США Джо Байдена у п’ятницю оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, будуть і касетні снаряди.

Німеччина виступає проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Теми: СШАзброяУкраїна
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