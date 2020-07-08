Свидетель разговора Зеленского с Трампом увольняется из-за "запугивания" и "мести"
Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности Александр Виндман, который выступил свидетелем в расследовании импичмента главы США Дональда Трампа, уходит в отставку из-за "предполагаемого издевательство, запугивания и мести" со стороны президента.
Источник: адвокат офицера Дэвид Прессман, которого цитирует The Washington Post
Прямая речь Прессмана: "С помощью кампании запугивания и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона или удовольствием президента. Между выполнением присяги или защитой своей карьеры.
Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры".
Детали: Виндман отметил, что очень любит свою работу и добавил, что его семья с нетерпением ждет следующего этапа их жизни.
Напомним:
- 19 ноября 2019 года на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.
- Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
- Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.