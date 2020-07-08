Свидетель разговора Зеленского с Трампом увольняется из-за "запугивания" и "мести"

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности Александр Виндман, который выступил свидетелем в расследовании импичмента главы США Дональда Трампа, уходит в отставку из-за "предполагаемого издевательство, запугивания и мести" со стороны президента.

Источник: адвокат офицера Дэвид Прессман, которого цитирует The Washington Post

Прямая речь Прессмана: "С помощью кампании запугивания и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона или удовольствием президента. Между выполнением присяги или защитой своей карьеры.

Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры".

Детали: Виндман отметил, что очень любит свою работу и добавил, что его семья с нетерпением ждет следующего этапа их жизни.

Напомним: