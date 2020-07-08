З третьої спроби суддя Вовк відпустив Порошенка без будь-яких обмежень

Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у справі про нібито незаконне призначенням заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Джерело: суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк

Деталі: Раніше прокуратура просила обрати для Порошенка особисте зобов'язання, тобто обмежити його в пересуванні та зобов'язати з'являтись за викликами.

Суддя оголосив лише коротке рішення, в якому не зазначена мотивація. Водночас, під час засідання 8 липня прокуратура сказала, що обирати запобіжний захід експрезидентові вже неможливо.

На засіданні 8 липня суд допитав двох свідків – понятих, які були присутні під час вручення підозри Порошенкові. Захист підозрюваного наполягає, що цього так і не відбулось. Прокуратура каже, що колишній очільник держави відмовився від отримання документів.

Один зі свідків сказав, що Порошенко підозру не взяв, але і не відмовився. Водночас, другий понятий зазначив, що експрезидент хотів взяти підозру, але зрештою відмовився нібито через відсутність необхідних документів.

У суді захист також звернув увагу на низку незначних помилок у документах прокуратури, які, на думку адвокатів, нібито у сукупності свідчать про фальсифікацію.

Також захист хотів допитати слідчого Державного бюро розслідувань стосовно тиску керівництва органу на своїх підлеглих. Адвокати стверджували, що слідчий був готовий свідчити.

Що було раніше: 8 липня суд почав третє засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку. Під час засідання стало відомо, що слідство у справі завершило розслідування. Після цього, на думку і захисту, і прокуратури, обирати запобіжний захід уже неможливо.

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